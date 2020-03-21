Из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины" в Facebook

В МИД отметили, что, по сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита, то есть авиабилетов для дальнейшего следования.

Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

На странице также сообщается, что по состоянию на 10:00 21 марта 29155 граждан Украины вернулись из Египта.

Из них 25 016 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 4139 – из Хургады.

Кроме того, отмечается, что посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев завтра останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов, - Аваков