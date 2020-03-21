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21.03.20 14:05

На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2

В Винницкой области по состоянию на 21 марта медики проверяют два новых подозрения на коронавирус, 13 случаев не подтвердились.

коронавирус

Об этом сообщает Винницкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21 марта в Винницкой области вирусологической лабораторией областного лабораторного центра уже протестирован биологический материал от тринадцати человек с подозрением на Covid-19. Как результат - не подтвержден ни один случай на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Однако глава облгосадминистрации сообщил, что имеем снова два новых подозрения на Covid-19", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, лица, у которых подозревают коронавирус, прибыли с эпидемической территории. Они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением.

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Сейчас состояние пациентов стабильное. Определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

В больницах области развернуты 290 инфекционных коек, из них - 89 боксов и 51 полубокс.

На Херсонщине пока не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, пять человек госпитализированы с подозрением относительно возможного заболевания Covid-19, среди них один ребенок, написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook .

"На сегодняшний день в регионе не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом. Есть 5 подозрений относительно возможного заболевания Covid-19, из них 1 ребенок. Все госпитализированы, ждем результаты анализов из Киева", - отметил Гусев.

На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2 01

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