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21.03.20 14:31

Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль

Правительство Украины готовится к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

анализ,коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает на странице в Facebook.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном и обратился с просьбой предоставить Украине практическую помощь в преодолении этой болезни.

"Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китаю за поддержку", - сообщил Шмыгаль.

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