Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новые известия".

Как следует из рапорта МВД, оказавшегося в распоряжении NewsTracker, в действиях Санниковой полиция усматривает признаки преступлений сразу по двум уголовным статьям — о халатности и сокрытии общественно опасной информации.

По данным полиции, главный инфекционист края скрыла от начальства свою поездку в Мадрид, нарушив приказ минздрава РФ, которым сотрудников университета обязали предупреждать руководство о любых заграничных поездках. Как сообщает издание, приказ действует еще с января, когда в мире только началось распространение коронавируса.





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Санникова вернулась из Испании в Ставрополь 10 марта и еще неделю продолжала работу в университете. За это время, по данным полиции, с ней общались около 24 человек: 13 иностранных студентов и 11 работников кафедры. Почти все они сейчас находятся в самоизоляции.

Вернувшись в Ставрополь, профессор успела прочитать лекции студентам и ординаторам, принять участие в конференции с делегацией Волгоградского государственного медицинского университета и селекторных совещаниях в краевом минздраве. После этого на карантин срочно перевели ставропольский вуз и краевую специализированную инфекционную больницу, пишет "Коммерсантъ", напоминая, что Санникова стала в Ставрополье первым пациентом с подозрением на коронавирус.

О первом заболевшем в крае пациенте с подозрением на коронавирус сообщил в четверг в Instagram губернатор Ствропольского края Владимир Владимиров.

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Санникову госпитализировали 17 марта. Хотя о первом на Ставрополье пациенте с подозрением на коронавирус региональный штаб сообщил только днем 19 марта.

По официальным данным, первый тест в Ставрополе подтвердил подозрения на коронавирус. Для подтверждения диагноза анализы Санниковой направлены в Новосибирск, однако на сегодняшний день о результатах исследования до сих пор не известно.

В Ставропольском медуниверситете объявлен карантин. Согласно приказу ректора вуза Владимира Кошеля, в вузе отменили все массовые мероприятия и начался сбор анализов у преподавателей и студентов, которые контактировали "с больной с подозрением на новую коронавирусную инфекцию". Всех, кто был в контакте с заболевшей, отправили на карантин по месту жительства с оговоркой: при выявлении симптомов респираторной инфекции "организовать их немедленную изоляцию в инфекционном стационаре". Всех больных с симптомами гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, "чтобы обеспечить их изоляцию", по приказу ректора с четверга начали срочно выявлять в учебных корпусах и общежитиях университета, а также в университетских клиниках, причем не только среди их пациентов, но и среди медперсонала.

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Накануне на пресс-конференции замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая подтвердила, что больная находится в состоянии средней степени тяжести, в течение суток она уже "даже не пользуется кислородной поддержкой" и ее состояние "не утяжеляется". Дроздецкая также подтвердила, что врач действительно была в Мадриде, симптомов болезни у нее поначалу не было, а как только появились, ее "сразу госпитализировали".

До своей госпитализации Санникова успела также принять участие в ряде мероприятий в минздраве края, и в этой связи на карантин отправили ряд сотрудников министерства, с которыми заболевшая могла быть в контакте.

В своей последней публикации Владимиров также сообщил, что на наличие коронавируса в организме за вчерашний день проверили 500 человек. У одиннадцати из них тест был положительным. Теперь результаты уточняют в Новосибирске. Сегодня тест сдали еще 700 человек. Все они были в контакте с заболевшей. То есть Санникова, успела пообщаться как минимум с 1200 людьми.