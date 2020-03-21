На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня запланированы еще 29 рейсов, ими домой вернутся около 6000 человек. Высокая вероятность введения более жестких карантинных режимов в других странах, не медлите, обращайтесь к авиакомпаниям, рейсы формируются в зависимости от количества запросов на возвращение", - говорится в сообщении.

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Украинская, которые намерены вернуться, предлагают обратиться к следующим авиакомпаний: Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/

рейсы по программе - https://skyup.aero/uk/best

МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home

Также можно обратиться в консульские представительства в каждом регионе и сообщить о готовности вылететь. Авиакомпании готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, готовых ими воспользоваться.

С перечнем международных авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины, можно ознакомиться по ссылке.



