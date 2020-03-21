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21.03.20 15:57

Мифы о COVID-19: В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины выступило с опровержением информации своего февральского информационного письма, предостерегавшего избегать контактов с животными, которые якобы могут инфицировать коронавирусной инфекцией человека.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"В связи с этим Минздрав Украины сообщает: в мире действительно нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных", – говорится в заявлении.

Минздрав объясняет, что бюллетень был разработан предшественниками и по материалам Красного Креста по состоянию на январь-февраль. В министерстве отметили, что важно прежде всего соблюдать гигиену и социальную дистанцию. Также дистанцию надо соблюдать и при выгуле животных, избегать контакта с дикими животными, обрабатывать лапы домашних любимцев после прогулки и контакта с другими домашними животными.

"Минздрав призывает во время карантина особенно ответственно относиться и заботиться обо всех членах семьи, включая четвероногих любимцев, которые для многих являются неотъемлемой частью семьи", – пишет пресс-служба.

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