"Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус

Речь идет о документации на невоенную продукцию медицинского назначения, говорится в сообщении концерна, передает Цензор.НЕТ.

"В Концерне провели ревизию производственных мощностей завода, который приостановил производство продукции 12 лет тому назад, финансового состояния предприятия, которое имеет более 100 миллионов гривень долгов перед государственными учреждениями, коммунальными службами города и бывшими работниками. В течение последней недели инженеры концерна, конструкторы и технологи пяти других заводов Укроборонпрома тщательно изучали конструкторскую документацию аппарата искусственного дыхания, последнюю модификацию которого завод выпускал десятки лет тому назад, и провели ряд консультаций о возможности возобновления производства на "Буревестнике", - говорится в сообщении.

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В итоге было принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении аппаратов искусственного дыхания такого образца. Это позволит инженерам точно определить количество и способ изготовления комплектующих, часть из которых импортные, оценить длительность производственного цикла и объем необходимых инвестиций при имеющихся у них ресурсах.

"Мы решили отдать всю конструкторскую документацию частным компаниям, которые имеют станки, могут быстро подстроить свои мощности для изготовления необходимых деталей и корпуса, получить сертификацию и провести испытания. Если таковые имеются и могут изготовить свои версии БРИЗов в сжатые сроки и по вменяемой стоимости - Укроборонпром предоставит чертежи и сопроводительную документацию. Я думаю, это хороший пример для подражания. Весь мир сейчас делится своими решениями, технологиями и интеллектуальной собственностью для борьбы с коронавирусом, ибо только в общей кооперации мы сможем выйти из кризиса с наименьшими последствиями", - прокомментировал генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичус.

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Как сообщалось ранее, предприятия Укроборонпрома во время карантина в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса начали производство средств индивидуальной защиты и другой продукции, которая может помочь государству и гражданам в борьбе с эпидемиологическими вызовами.

Хмельницкое предприятие "Новатор" шьет марлевые повязки для работников Укроборонпрома и готовится выпускать первые отечественные респираторы, также "Новатор" производит аппараты ультрафиолетового облучения УФИД СД, которые способны безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей.

Николаевский завод "Заря-Машпроект" возобновил линию по производству медицинского кислорода и уже направил в городские больницы Николаева первую партию баллонов.