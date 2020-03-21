Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.03.20 16:23

Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Легендарный одесский рынок Привоз, несмотря на карантин в рамках противодействия распространению COVID-19, продолжает работать в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская", для посетителей Привоз открыт с 6 утра до 6 вечера.

Торговцы начинают прибывать с 04:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет перчаток или масок, их выдают. Затем в течение дня охранники и врачи еще два раза обходят рынок с бесконтактным термометром.

Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.

"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицированная компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", — отметили в администрации.

До карантина Привоз закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости сандень будут проводить каждый понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин

Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 01
Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 02
Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 03
Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100