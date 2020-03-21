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21.03.20 16:50

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала на Волыни противоправный механизм изготовления и продажи по всей территории страны фальсифицированных антисептических препаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 01

Дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда. Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций.

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 02
На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 03

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В рамках операции правоохранители задержали на выезде из Луцка грузовик, перевозивший фальсификат на сумму более 2 миллионов гривен, в том числе почти тонну контрафактной антисептической продукции. Во время проведения следственных действий по месту производства фальсификатов, обнаружено большое количество сырья для изготовления контрафактных лекарственных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов, пустую тару, баки, оборудование для розлива.

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 04
На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 05

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Начато уголовное производство по ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

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