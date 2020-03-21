В оккупированном Крыму обнаружен коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице Facebook сообщил марионетка Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.
По его словам, заболевший пересекал "государственную границу РФ" в автомобильном пункте пропуска.
При пересечении границы он не сообщил информацию о пребывании в странах, в которых зафиксирован коронавирус.
"С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести.
Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование", - сообщил Аксенов.