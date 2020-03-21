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21.03.20 17:35

В зоне ООС на Донбассе прекращается пропуск через линию разграничения, - штаб

В районе проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины с 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения из-за борьбы с распространением вируса COVID-19.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

При этом представители мониторинговых миссий продолжат работу по ранее установленному порядку.

"С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную Правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

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