Шмыгаль обсудил с премьером Польши Моравецким механизмы возвращения украинцев домой

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Шмыгаля в Фейсбук.
"Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, которые смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на Родину.
Также очень благодарен польской стороне за включение украинских граждан в программу LOTdoDomu. Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу", - написал украинский премьер.
Стороны также договорились обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии COVID-19.