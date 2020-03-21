Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в сети Facebook.

"Давно уже проведены следственные эксперименты. По шести из них уже есть выводы, а подозрения все нет. Убит человек, но никто не задержан.

По моим данным, по уже имеющимся выводам экспертиз было установлено, что на одежде М.Б. Козерод имеются следы продуктов выстрела. У покойного Старицкого таких следов не было. Также, один из полицейских, который сразу прибыл на место преступления, рассказал, что Леонид Кожара пытался взять убийство на себя, но Козерод запретила ему это делать. Эти показания есть в материалах дела. Не понятно, чего ещё не хватает правоохранителям для вручения подозрения....

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К слову, супруга Кожары уже имеет судимость. 16.06.2016 Марина Козерод была осуждена приговором Печерского райсуда Киева по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185 УК Украины за кражу платья в магазине "Зара"

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58708034

Nuff said

По-прежнему молчат и все отчаянные "борцы за справедливость", требовавшие посадить Стерненко. Никто из них почему-то не требует привлечь к ответственности Кожару и Козерод, в доме которых был убил Старицкий. Странно, да? Активист из Одессы у всех поперёк горла, а целого экс-министра никто не замечает. Убил и убил.

Кстати, пора бы уже как-то комментировать это дело и Міллер, юридична компанія, которая за него взялась. Как дела, ребят? Какие новости?", - написал Казанский.

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Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

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