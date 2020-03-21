"Никаких чартеров, пускай там и сидят", - Лукашенко про эвакуацию белоруссов из-за границы

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента РБ.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.

Также, по информации Лукашенко, есть граждане, которые, пользуясь картой поляка регулярно посещают Польшу.

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"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там, - заявил президент Беларуси - Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал - будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия".