Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко

Об этом заявил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не вправе скрывать информацию о том, что он болен особенно опасной, смертельной болезнью COVID-19. Принцип врачебной тайны не распространяется на информацию о лицах, инфицированных особо опасными инфекционными болезнями", - подчеркнул он.

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По словам Геращенко, этого касается норма ст. 35 Закона "О защите населения от инфекционных болезней".

"Полиция будет использовать предоставленное ей законом право привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, которые намеренно скрывали информацию о том, что им поставлен диагноз "инфицирование COVID-19", - акцентировал он.

Замглавы МВД напомнил, что накануне на Житомирщине полиция начала первое уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса против человека, в отношении которого есть обоснованное подозрение, что он знал об инфицировании коронавирусом, но намеренно скрывал этот факт.

"Если вам установлен такой диагноз, вы должны немедленно начать выполнять рекомендации по самоизоляции или, если есть рекомендация врача, начать лечение в учреждении здравоохранения.

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Вы должны немедленно сообщить о заболевании вашим родным и близким, а также пытаться уведомить всех, с кем вы контактировали за последние неделю или даже больше", - пишет Геращенко.

Он отметил, что пример нардепа Сергея Шахова показал, что "только за три дня, что он провел до начала режима самоизоляции, общаясь со всеми, с кем хотел - он контактировал более чем с 70 лицами, все после этого сдали тест на COVID-19, самоизолировались и ждут результатов".

"Вы должны помогать врачам-эпидемиологам установить время и обстоятельства инфицирования и помочь проинформировать всех, с кем вы контактировали о необходимости самоизоляции.

Если нужно, полиция по обращению эпидемиологов будет помогать устанавливать возможные контакты и связи инфицированного человека ради предупреждения тех, кто, возможно, заразился от него.

Дай бог, чтобы правительству не пришлось вводить общегосударственный карантин путем самоизоляции по примеру Италии, Испании, Франции, Австрии, где он уже действует.

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Но не исключаю, что на следующей неделе это станет реальностью и в Украине", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, правоохранители расследуют информацию об укрытии больным коронавирусом жителем Житомира сведений о причастности к перевозке туристов в Австрию и обратно в Украину. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. По его словам, заболевший - 56-летний житель Житомира, который вернулся из Австрии.