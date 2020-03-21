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21.03.20 20:05

С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс. СПИСОК

С понедельника 23 марта в Киеве общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс 01

Смотрите: С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко. ВИДЕО

🚌 Автобусные маршруты:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";
🔴 № 114 "ул. Милославская - жд. вокзал "Центральный";
🔴 № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст "Политехнический институт";
🔴 № 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";
🔴 № 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая ";
🔴 № 500 "ул. Северная - жд. вокзал "Центральный";

🚎 Троллейбусные маршруты:

🔵 № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";
🔵 № 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";
🔵 № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай ";
🔵 № 91-Н "ул. Милославская - жд вокзал "Центральный";
🔵 № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского ";

🚃Трамвайные маршруты:

🟡 № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная ";
🟡 № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
🟡 № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
🟡 № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
🟡 № 22 "ул. Перова - завод ЖБК ";
🟡 №28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".

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