С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс. СПИСОК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.
Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.
Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.
🚌 Автобусные маршруты:
🔴 № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";
🔴 № 114 "ул. Милославская - жд. вокзал "Центральный";
🔴 № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст "Политехнический институт";
🔴 № 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";
🔴 № 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая ";
🔴 № 500 "ул. Северная - жд. вокзал "Центральный";
🚎 Троллейбусные маршруты:
🔵 № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";
🔵 № 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";
🔵 № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай ";
🔵 № 91-Н "ул. Милославская - жд вокзал "Центральный";
🔵 № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского ";
🚃Трамвайные маршруты:
🟡 № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная ";
🟡 № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
🟡 № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
🟡 № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
🟡 № 22 "ул. Перова - завод ЖБК ";
🟡 №28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".