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21.03.20 19:55

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

21 марта в Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденые тесты двух женщин 29 и 39 лет и 5 мужчин в возрасте от 31 до 50 года. Итого, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - написал Кличко.

Из 10 больных пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные 5 - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

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В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, - Кличко 01

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