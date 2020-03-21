Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

Юридическая компания "Миллер" на своей странице в Facebook отчиталась о проделанном за это время, информирует Цензор.НЕТ.
"В первую неделю был проведен осмотр места происшествия, собраны объяснения у Леонида Кожары и Марины Козерод, допрошены соседи и назначены экспертизы.
Во вторую неделю был проведен следственный эксперимент, который дважды едва не сорвали адвокаты Леонида Кожары.
В третью и четвертую неделю:
- "ожидания экспертиз"
- предохранительной меры нет,
- ежедневные обещания правоохранителей немедленного сообщения о подозрении
Подозрения пока нет", - говорится в сообщении.
В то же время в юридической компании раскрыли подробности происшествия:
- 21 февраля, в день гибели Старицкого, начиная с 14:45 в доме супругов Кожара находилось только трое - хозяин, его жена и пострадавший.
- Согласно врачебного свидетельства о смерти, Старицкий погиб в результате одиночного огнестрельного сквозного пулевого ранения головы с повреждением костей черепа и головного мозга.
- Никого из присутствующих на месте не задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
- До сих пор ни одному лицу не сообщается о подозрении и не избрана мера пресечения.
"Следствие объясняет эту задержку ожиданиям выводов экспертов. Хотя часть экспертиз уже есть в материалах уголовного производства. Другая часть или уже также готова, или будет в ближайшие дни", - отмечают адвокаты.
В то же время, по их мнению, не все действия следствия обоснованы.
"На сегодняшний день можно уверенно утверждать, что оснований для сообщения о подозрении в деле убийства Сергея Старицкого достаточно.
Более того, как мы писали ранее, адвокатами нашей компании направлено ходатайство прокурору по этому поводу. На которое пока нет ответа.
Сейчас можно констатировать: расследование тормозится и это дает обоснованные основания полагать, что кто-то или что-то мешает следственным и процессуальным руководителям действовать максимально эффективно и независимо, - подчеркивают в юркомпании.
Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.
А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.