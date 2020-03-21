Тысяча наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус едет на фронт, - "Повернись живим"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Повернись живим", именно массовое использование ПЦР-тестов позволило таким странам, как Южная Корея, сдержать, растянуть во времени и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса.

"В течение следующей недели военные медики соберут биологический материал. На тот момент мы уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит нам доставить этот материал обратно в лабораторию. ПЦР-тесты позволят локализовать места, где новая болезнь могла проникнуть в армию, и сдержать ее там, изолировав больных (если они есть). Это будет первое в Украине массовое превентивное тестирование, сделанное с учетом опыта других стран", - отмечают волонтеры.

Отмечается, что первое массовое тестирование состоится именно в армии благодаря пожертвованиям меценатов.

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"Тестироваться будут потенциальные "31-е" пациенты", то есть люди, заражение которых способно привести к сверхбыстрому распространению болезни. А именно: руководство бригад и батальонов и другие люди с большим количеством социальных контактов и, самое главное - военные медики. Результаты тестирования не будут разглашаться нашим фондом без согласия на то руководства армии", - подчеркивается в сообщении.

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