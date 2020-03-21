Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года, - бизнесмен Давиденко

Об этом в Facebook написал бизнесмен Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.
"До прошлой недели тестов на коронавирус в стране не было.
Значит и диагноз который могли поставить врачи был какой угодно, но не коронавирус. Зачастую, ставили пневмонию.
Значит и причину смерти, которую могли записать патологоанатомы при схожих симптомах была тоже скорее всего пневмония", - отмечает он.
По мнению Давиденко, это поможет "снять все вопросы и понять объективную картину".
Отметим, что, по данным Госстата, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии умер 621 украинец. Данные за февраль пока не обнародованы.