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21.03.20 21:02

Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года, - бизнесмен Давиденко

Минздрав обязан осветить помесячное сравнение статистики смертности в Украине от пневмонии с декабря 2019 года до 15 марта 2020 года и аналогичной - годом ранее.

коронавирус

Об этом в Facebook написал бизнесмен Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"До прошлой недели тестов на коронавирус в стране не было.

Значит и диагноз который могли поставить врачи был какой угодно, но не коронавирус. Зачастую, ставили пневмонию.

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Значит и причину смерти, которую могли записать патологоанатомы при схожих симптомах была тоже скорее всего пневмония", - отмечает он.

По мнению Давиденко, это поможет "снять все вопросы и понять объективную картину".

Минздрав должен обнародовать сравнительные данные о смертях от пневмонии за первые месяцы этого и прошлого года, - бизнесмен Давиденко 01

Отметим, что, по данным Госстата, в январе 2020 года от гриппа и пневмонии умер 621 украинец. Данные за февраль пока не обнародованы.

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