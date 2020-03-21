Суркис пытается скрыть информацию про изъятые на обысках в "Динамо" документы "Энергосети"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проводили их следователи НАБУ в рамках уголовного производства по факту хищения бюджетных средств через схемы с облэнерго и компанию "Энергосеть".

Сегодня, по непонятным причинам, все судебные решение, которые в последствии принимались ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) в рамках производства, засекречены.













Хотя, еще на прошлой неделе, они находились в открытом доступе и касались нескольких важных аспектов.



Одно из судебных решений подтверждало законность проеденного НАБУ обыска в "Динамо". И еще три решения касались отказов удовлетворить прошения адвокатов ФК и лично вице-президента столичного клуба о возврате изъятых детективами документов.



Судьи ВАСК постановили, что документы, найденные в кабинетах Игоря Суркиса имеют непосредственное отношение к хищению государственных средств на схемах компании "Энергосети".

В "Динамо", в свою очередь, трижды просили вернуть эти документы, утверждая, что к так называемому уголовному делу "Крючкова-Суркиса" (№12015000000000200) они якобы не относятся.



По этой причине, ВАКС был вынужден глубже вникнуть в историю изъятьях финансовых документов, после чего констатировал:



"Документы отражают взаимоотношения между "Запорожьеоблэнерго" и соответствующими иностранными субъектами хозяйствования, в том числе компанией lех Реrfecta Ltd, которая является акционером ОАО "Запорожьеоблэнерго", - сказано в постановлении.

При этом, согласно данным следствия НАБУ, только на ОАО "Запорожьеоблэнерго" компании "Энергосети" удалось украсть из госбюджета более 340 млн грн.



Напомним, что возглавлял "Энергосеть" Дмитрий Крючков. А миноритарным собственников "Запорожьеоблэнерго" является Григорий Суркис. Сегодня Крючков в деле имеет статус подозреваемого. Григорий и Игорь Суркисы пока проходили свидетелями, однако, проекты подозрений указанным лицам в НАБУ уже готовы.



Также напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении средств в энергетике через "Энергосеть" с 2015 года. Детективы установили, что деятельность компании нанесла Украине ущерб в размере 1,4 млрд грн.



Добавим, что самого Дмитрия Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов". И подтверждают это записи телефонных разговоров, опубликованные в прошлом году журналистами "Радио Свободы". На пленках - общение Крючкова, Кононенко и Суркисов из которого следует, что деньги, вырученные со "Энергосети" свозили непосредственно в динамовский офис по ул. Грушевского, 3.