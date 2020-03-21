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21.03.20 21:49

НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА

Ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины дает цифру в 22,2 миллиона как возможное число инфицированных новым коронавирусом в Украине.

НАНУ прогнозирует, что коронавирусом в Украине могут заразиться более 22 млн человек, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на протокол №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.

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Согласно протоколу, комиссия решила:

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что 80% людей переболеют легкой формой коронавируса.

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