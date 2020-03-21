В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации, – ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Районным администрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад поручено назначить руководителя работ по ликвидации последствий ЧС; обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом, с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина.

С 23 марта в области будет временно запрещена работа рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости.

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"Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только глава государства по согласованию с Верховной Радой. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19", - подчеркнул глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он призвал жителей Донецкой области не паниковать. "Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации", - сказал чиновник.

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