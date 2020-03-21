Комитет здравоохранения ВР уходит на карантин, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

Об этом сообщила в Facebook депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Ну вот, теперь и наш комитет здравоохранения Верховной Рады в полном составе на 14-дневный карантин (

Заболел коронавирусом еще один наш коллега, который присутствовал на всех рабочих группах по наработке законопроекта по предотвращению COVID-19.

Посмотрим, удастся ли в ближайшее время организовать заседание комитета онлайн, ведь он сейчас - один из важнейших

Желаю коллегам скорейшего выздоровления!

П.С. Я лично сдавала тест на коронавирус, но еще жду результатов. Но независимо от результатов карантин обнуляется со дня обнаружения нового больного, то есть 14 дней", - отметила Зинкевич.

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Отметим, что фамилию она не указала. Однако инфицированный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов заявил, что у его коллеги, депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус.