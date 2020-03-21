Правительство продлило контракт с Коболевым до 2024 года, - распоряжение

Об этом говорится в опубликованном 20 марта на сайте Кабмина распоряжении, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" относительно продления срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года. Наблюдательному совету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт, заключенный с председателем правления акционерного общества, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету Министров Украины копию указанного контракта", - говорится в распоряжении.

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Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Коболев был одним из участников команды "Нафтогазу", работавшей в ходе разбирательств. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Когда это стало известно, начались разговоры об увольнении Коболева, а также уменьшении премий всем топ-менеджерам Украины. Сам Коболев тогда напоминал, что его контракт заканчивается в марте 2020 года.

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