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22.03.20 00:17

Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов

В сюжете испанского телевидения использовалось архивное видео, на котором разгружают респираторы украинского производства.

респиратор

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Видеокадры, на которых разгружают украинские респираторы в Испании в сюжете испанской журналистки Макарены Бартоломе, взяты из архива телерадиокомпании. Макарена подтвердила дословно: "Да, это видео из архива. Очень древнее. Не актуальное. Я попросила наш сервис документации TVE найти видео с масками", - написал Нефьодов.

По его словам журналистка пообещала, что в понедельник, 23 марта, сообщит, когда и где были отсняты кадры с респираторами, которыми она сопроводила свой сюжет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, - Нефьодов

Ранее, комментируя скандал с украинскими респираторами в Испании, Гостаможня сообщала, что эта поставка была легально осуществлена еще до запрета правительства.

.Напоминаем, ранее испанский Телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

Видео с украинскими респираторами в Испании - архивное, - глава Таможенной службы Нефьодов 01

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