Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.03.20 00:19

Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев. ДОКУМЕНТ

Главный санврач принял постановление "О предотвращении дальнейшего занесения на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (COVID-19)".

Согласно документу, который есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ, среди прочего, будет внедрена форма информированного согласия лица на проведение (противоэпидемических и/или профилактических мероприятий.

Также установлено, что информированное согласие подписывается лицами, пересекающими границу, если по ним есть подозрение, что был контакт с зараженными коронавирусной болезнью (COVID-19), "а также в других случаях, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий".

При этом пограничники должны провести человеку бесконтактную термометрию, а потом получить экземпляр информированного согласия (второй остается проверенному).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра на улицы городов и поселков выйдут совместные патрули ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции, - Минобороны

После полученные документы передаются работникам санитарно-карантинных подразделений, "в случае их создания в пунктах пропуска", или главному санврачу области.

Руководителям лабораторных центров МЗ поручено организовать проведение медосмотра украинцев, пересекающих границу. В том числе - при необходимости - провести экспресс-исследования на выявление антител к коронавирусу.

Главные санврачи областей должны, кроме хранения информированного согласия, обеспечить:

Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 01
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 02
Минздрав внедряет форму информированного согласия на карантин для эвакуированных украинцев 03

Также читайте: Главный санврач Ляшко объяснил, почему не тестируют бессимптомных пациентов: Рекомендации ВОЗ и опыт других стран

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100