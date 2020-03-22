Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов, а именно:

- дважды в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

- рядом с Новотроицким - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что пять обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды вблизи Новотошковского - из 82-мм минометов - 8 мин;

- рядом с Новгородским - из минометов калибра 120 мм - 15 мин;

- неподалеку от Попасной - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи заболевания коронавирусом в зоне ООС не зафиксированы: нет даже вспышек гриппа и ОРВИ, - пресс-центр

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - сказано в сообщении.

Также сообщается,что вчера, 21 марта, в результате вражеских обстрелов позиций украинских сил один военнослужащий ОС получил ранения.

По данным штаба, с начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

"Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению", - сказано в сообщении.