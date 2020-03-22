Двое полицейских открыли стрельбу на улице в Николаеве, ранен 32-летний местный житель

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Ранения в ногу и в бок, предварительно, из травматического оружия нанесли двое мужчин, с которым у потерпевшего произошел конфликт на улице во дворе многоэтажки, где в гостях у родственника находился пострадавший мужчина. Родственник в окно увидел драку на улице и вызвал полицию", - сказано в сообщении.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Участниками конфликта оказались двое сотрудников полиции. Сейчас по решению начальника ГУНП начато служебное расследование. На время расследования полицейские отстранены от служебных обязанностей. Также отстранен и руководитель их подразделения.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд соответствующих экспертиз. Продолжается следствие.