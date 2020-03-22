В Италии объяснили высокую смертность от коронавируса в стране. Одна из причин - средний возраст населения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Гордон".

В интервью TPI, которое вышло 20 марта, он призвал не сравнивать количество заболевших и погибших от коронавирусной инфекции в Китае и Италии (19 марта Италия обогнала Китай по уровню смертности).

Если сравнивать смертность в Италии и Китае, кажется, что показатели в Италии зашкаливают, но если сравнивать Ломбардию и Хубэй (регионы, где находились эпицентры вспышки в двух странах), то окажется, что в Китае эпидемия охватила территорию, где проживает 60 млн жителей, "а это означает, что эпицентр эпидемической вспышки столь же велик, как и в Ломбардии, и что соотношение и динамика примерно одинаковые", сказал профессор.

По его словам, первая причина высокой смертности в Италии – средний возраст населения страны, следовательно, и средний возраст пациентов. Вторая – подход к фиксации причин смерти.

По данным американской некоммерческой организации "Справочное бюро населения", Италия занимает второе место в мире после Японии по среднему возрасту жителей страны. Из 60,34 млн человек 22,8% (или 13,76 млн) – люди старше 65 лет (Украина по этому показателю на 32-м месте).

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Ричкарди рассказал, что средний возраст пациентов с коронавирусом в Италии – 63 года, в китайском городе Ухань, откуда началось распространение инфекции, – 46 лет. Когда пациенты в основном пожилые, "вы имеете более опасные последствия с точки зрения прогноза", отметил он.

В Италии "очень щедро" приписывают непосредственную причину смерти коронавирусу, сказал эксперт, но лишь в небольшом количестве случаев вирус был прямой причиной смерти. "Хотя он, безусловно, вызывал ухудшение состояния", – подчеркнул профессор.

В комментарии The Telegraph Ричкарди уточнил: в Италии считают, что все люди с коронавирусом, которые умирают в больницах, умирают от коронавируса, но, по данным Национального института здоровья (ISS), только для 12% умерших коронавирус был прямой причиной смерти, у остальных пациентов было по крайней мере одно сопутствующее заболевание.

По состоянию на вечер 20 марта (статистика за 21 марта будет после 19.00), по официальным данным, в Италии зарегистрировано 47 021 случай инфицирования коронавирусом, 4032 из них закончились летально.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 21 марта в мире зарегистрировано 287 239 инфицированных, 11 921 человек скончался.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.