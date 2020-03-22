Со вчерашнего вечера на Львовщине госпитализированы более 20 человек с подозрением на коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.

"Пациенты из города Львова, Дрогобычского, и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ривненской областей. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 30 человек. За все время выписано - 11 пациентов", - сказано в сообщении.

По ее словам, состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки приближен к тяжелому.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID- 19 обратилось 94 человека.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 4 результата тестов - отрицательные. За все время в сумме у 10 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

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По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус находятся 84 человека. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

По состоянию на 21 марта в Украине были инфицированы 47 человек. Три случая привели к летальному исходу.