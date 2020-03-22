Глава РПЦ Кирилл утвердил текст специальной молитвы против коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Znak со ссылкой пресс-службу патриарха.

"Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих", — говорится в заявлении Священного Синода.

Священный Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам". Также 17 марта была утверждена инструкция для настоятелей приходов для борьбы с коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 306 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России находится 82 тыс. 439 человек.

В мире COVID-19 заразились 307,2 тыс. человек, от заболевания умерло более 13 тыс. пациентов.