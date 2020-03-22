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22.03.20 10:18

На утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение, - Минздрав

В Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

На утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве", - сказано в сообщении.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена в:

- Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
- Житомирской области - 2 случая (1 летальный)
- Киевской области - 4 случая
- Донецкой области - 1 случай
- Днепропетровской области - 2 случая
- Ивано-Франковской области - 2 случая (1 летальный)
- Львовской области -1 случай
- Тернопольской области - 1 случай
- Киеве - 9 случаев

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

"По состоянию на утро 22 марта 2020 в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

На утро 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 81 подозрение, - Минздрав 01

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