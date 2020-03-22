Коронавирус в оккупированном Крыму: более 400 человек находятся под наблюдением

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на близкие оккупантам крымские СМИ.

"У нас практически со вчерашнего дня количество увеличилось по динамическим наблюдениям практически на 100 человек за сутки, по каждому работаем. На сегодняшний день в целом уже по динамическим наблюдениям по Крыму у нас 413 человек. И в условиях стационара у нас находится 35 человек. Вчера на границе мы у троих человек взяли анализы и у двоих в аэропорту", -заявил глава подконтрольного россиянам Минздрава Крыма Игорь Чемоданов 22 марта на заседании оперативного штаба по нераспространению эпидемии коронавируса.

Он также подчеркнул, что состояние первого заразившегося коронавирусом в Крыму сейчас удовлетворительное.

"Состояние его практически удовлетворительное, он не температурит, кашля нет, сатурация в пределах нормы. В связи с этим никаких опасений по поводу его здоровья мы не видим", – сказал чиновник.

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Ранее вице-премьер российского правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что в Крыму установлены и изолированы все лица, которые контактировали с первым заболевшим коронавирусом, в том числе таксист, который его перевозил.

Как сообщалось 21 марта, под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму и Севастополе находится 417 человек.