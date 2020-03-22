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22.03.20 11:54

Ожидаем, что во время виртуального саммита G20 будут приняты решения о путях стабилизации экономики, - Кислица

На следующей неделе состоится виртуальный саммит глав государств и правительств государств-членов G-20, на котором могут быть приняты решения о путях стабилизации мировой экономики.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Генеральный секретарь ООН нам сообщил, что на следующей неделе он планирует принять участие в виртуальном саммите глав государств и правительств государств-членов G-20, который будет проводить Саудовская Аравия. Ожидаем, что на саммите будут приняты решения о путях стабилизации мировой экономики", - сказал Кислица.

Он отметил, что вирус затрагивает сейчас все сферы нашей жизни, и если не принять решительных шагов, экономический регресс, который по своим масштабам может превысить финансовый кризис 2008 года, будет неизбежным.

"Параллельно ООН готовится выступить с глобальным призывом, чтобы активизировать скоординированные усилия в противостоянии Covid-19. Работаем сейчас над тем, чтобы в этом призыве были учтены потребности Украины", - подчеркнул Постоянный представитель Украины при ООН.

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Напомним, ранее Кислица сообщил, что ООН и ВОЗ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн.

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