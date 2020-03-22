В США готов к производству тест на коронавирус, дающий результат за 45 минут

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает агентство Reuters.
Разработчик экспресс-теста, компания молекулярной диагностики Cepheild, намерена поставлять свой тест прежде всего больницам и отделениям неотложной помощи. Массовое производство тестов начнётся с 30 марта, но первые партии некоторые больницы получат уже на следующей неделе.
До сих пор тестирование было более сложным, образцы следовало направлять в лабораторию, откуда ответ приходил спустя несколько дней.
"Новые тесты позволят проводить весь анализ на местах, что позволит поднять на новый уровень диагностику заболеваемости коронавирусом и облегчат доступ к тестированию для всех американцев, которые в этом нуждаются", — сказал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.
Тест от Cepheild рассчитан на использование в автоматизированных системах GeneXpert производства той же компании, которые имеются в больницах по всему миру.
По словам директора Cepheild Уоррена Кокмонда, для работы с новыми тестами не требуется специального обучения. Компания пока не уточняла, сколько будет стоить тест.