Супруги из Днепра, у которых выявили коронавирус, ехали поездом Киев-Запорожье: полиция ищет всех контактировавших с ними. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что пара недавно вернулась из Франции, они летели из Парижа в Киев, а оттуда поездом "Киев-Запорожье" добирались до Днепра. Уже здесь до дома супруги доехали на такси.

Почти сразу после возвращения домой они почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Их изолировали в боксах городской инфекционной больницы, а образцы анализов отправили в столицу на проведение тестов.

Тесты подтвердили заболевание коронавируса у обоих. Правоохранители пытаются установить, сколько людей по дороге домой они могли заразить - соседей в купе, проводников поезда. Таксиста, который подвозил зараженных, уже нашли - он дома на самоизоляции, за его состоянием наблюдают медики.

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