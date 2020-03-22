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22.03.20 12:40

20% медперсонала в Италии заразились Covid-19, - ООН

В Италии 20 процентов медперсонала заразились Covid-19.

больница,лечение,врач,капельница

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Организация Объединенных Наций в своем Twitter.

"В глобальном масштабе женщины составляют 70 процентов всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с Covid-19 и на их плечи ложится основной груз реагирования на распространяемый кризис", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Италии, где уже не впервые зафиксировали рекордную смертность, погибли 4 тыс. 032 человека, а всего вирус подхватили 47 тысяч человек. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии решили прекратить всю производственную деятельность, кроме самого необходимого.

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