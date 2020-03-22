В утвержденном правительством перечне закупаемых лекарств нет ни одного препарата из рекомендуемых врачами Китая, Франции, США, - Степанов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-губернатор Одесской области Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ. Приводим его пост полностью.

"Просмотрел утвержденный правительством перечень лекарств.

https://www.kmu.gov.ua/…/deyaki-pitannya-zakupivli-tovariv-…

Если честно, в шоке. Реально страшно.

Взять и наплевать на все рекомендации практических врачей Китая, Франции, США... Тех людей, которые уже столкнулись с этой бедой.

Ни один ! из рекомендуемых ими препаратов в этот перечень не вошел. НИ ОДИН.

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Ребята, выходите из анабиоза. Украина уже находится в эпицентре катастрофы. Вирус распространяется молниеносно. А незнание реальной украинской статистики на сегодня – так это самообман. Это как закрыть глаза и думать, что тебя никто не видит.

Карантин – только на бумаге. Врачи держатся на энтузиазме и чувстве долга. Работают в период страшной эпидемии на ту же нищенскую зарплату, что и раньше. Мы не обеспечили их даже средствами защиты и вскоре рискуем начать их терять.

Что можем сделать, исходя из той ситуации, которая уже, увы, сложилась. Изучить тактики лечения других стран и принять соответствующие организационные меры:

1. Чтобы как можно меньше зараженных нуждалось в ИВЛ;

2. Чтобы люди, которым помочь без ИВЛ невозможно, находились на аппарате как можно меньше.

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Для этого необходимо следовать рекомендациям, которые дает практическая медицина в борьбе с коронавирусом, и насытить наши больницы такими лекарственными препаратами: "Плаквенил", "Лопинавир"/"Ритонавир", "Арбидол", "Хлорохин" и другими. Утвердить перечень нужно, конечно же, с ведущими вирусологами.

! Далее. Приглашаем крупнейших импортеров лекарственных препаратов и обговариваем с ними вариант самой быстрой поставки этих лекарств в Украину. Но это тот случай, когда нельзя заниматься аматорством. Импортеры должны быть "с гарантией качества".

! Срочно необходимо принять распоряжение Кабмина об утверждении этого перечня препаратов и выделить на него деньги.

! Важно сейчас подключить все дипломатические каналы, чтобы помочь импортерам привезти нам эти лекарства как можно скорее.

! Большинство из этих препаратов либо не зарегистрированы в Украине, либо срок регистрации уже заканчивается. Это не должно никого останавливать. У нас есть закон "Про лікарські засоби". Статья 17 регламентирует ввоз в страну препаратов – там есть пункт, который гласит, что в случае вспышек эпидемий это возможно и без регистрации.

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Все это нужно и возможно сделать в кратчайшие сроки. Не за неделю-две, а за несколько дней.

Начинать нужно уже сегодня, 22 марта. Иначе выйдет как с ИВЛ.

Начнется ажиотаж, и Украина останется ни с чем, врачи – один на один со страшным врагом, а заболевшие без шанса выжить.

P.S: на фото – момент вывоза тел умерших от коронавируса людей из Бергамо в другие итальянские города. Местный крематорий перестал справляться...

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