Инструкция от МИД и Минздрава для тех, кто возвращается из-за границы: "Не пытайтесь скрыть симптомы"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в инструкции МИД и Минздрава:
"Призываем каждого гражданина Украины, который возвращается из-за границы:
- До планирования возвращения на территорию Украины и перед посадкой в транспортное средство убедитесь, что у вас не повышена температура и нет признаков респираторных заболеваний. Не пытайтесь сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- После возвращения в Украину строго соблюдайте режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких.
Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут.
Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям.
Как подготовиться к самоизоляции:
Продумайте, что вам понадобится в течение 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилье необходимыми вещами.
При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если есть хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.
Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.
Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.
Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.
Если вы живете не одни:
Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.
Если возможно, используйте отдельную ванную комнату и/или туалет, готовьте пищу и ешьте отдельно. Если нет - используйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.
Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.
Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мыть руки с мылом.
Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и минимизируйте контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.
Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своих недавних путешествиях, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.