Таможня опубликовала перечень лекарств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице таможенной службы на Facebook.
В этом перечень входят:
- тесты для диагностики Covid-19
- аппараты искусственной вентиляции легких
- фибробронхоскопы
- дозаторы кислорода с увлажнителями
- рентгеновские передвижные аппараты
- парацетамол
- инсулин
- лидокаин
- фуросемид
- дезинфекционные средства
- респираторы
- ларингоскопы
- шприцы
- каталки
- антисептики на хлоргексидин
- этаноловые растворы
Названия лекарственных средств указаны в соответствии с международным непатентованным наименованием.
С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3dntrHo
Изменения вступают в силу с момента опубликования в Правительственном курьере и в течение 3 месяцев.