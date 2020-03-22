18 человек проверяют на коронавирус в Запорожской области, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Запорожской ОГА.

"В Запорожской области по состоянию на 22 марта 18 человек с подозрением на коронавирус (3 за минувшие сутки), 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на сайте Запорожской областной государственной администрации появился раздел "Все о коронавирусе". Здесь можно найти официальные источники информации, памятки о самоизоляции и профилактических мероприятиях, а также оперативную информацию о состоянии заболеваемости COVID-19 в Запорожской области, Украине, мире.

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Напомним, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10.00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.

В настоящее время коронавирусная инфекция обнаружена в Черновицкой области - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевской области - 4 случая, Донецкой области - 1 случай, Днепропетровской области - 2 случая, Ивано-Франковской области - 2 случая (1 летальный), Львовской области -1 случай, Тернопольской области - 1 случай, Киеве - 9 случаев.

Медики напоминают, что при первых симптомах респираторных заболеваний нужно обязательно позвонить семейному врачу: "Оставайтесь дома, самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования".