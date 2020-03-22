Сингапур запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам. МИД просит украинцев поторопиться с возвращением

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

По данным МИД, 23 марта 2020 в 23:59 (по местному времени) Правительство Сингапура запрещает транзит и въезд в страну по краткосрочным визам из-за повышенного риска ввоза вируса COVID-19. Подробнее по ссылке: https://bit.ly/2UqxMAF.

"Если вы находитесь в Сингапуре или планируете лететь транзитом через Сингапур, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью выехать в следующие сутки. Не медлите с возвращением, ведь непреодолимые обстоятельства пандемии ежеминутно сокращают возможности любого пассажирского сообщения", - сказано в сообщении.

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