ЦОЗ ошибочно объявил о выздоровлении 8 человек от коронавируса, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на странице ЦОЗ в Facebook 22 марта появилось сообщение о том, что количество пациентов, вылечившихся от коронавируса, по Украине достигло восьми человек.

"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - было сказано в сообщении.

Однако спустя некоторое время в Минздраве это опровергли. Как оказалось, у 8 человек было подозрение на COVID-19, которое сняли по результатам повторных тестов.

"Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что большинство людей, страдающих новый коронавирус, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

"Еженедельно в Украине регистрируется более 200 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Поэтому, если вы чувствуете симптомы респираторной инфекции, вероятность того, что у вас обычная ОРВИ, значительно выше", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют сходную клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом, часто и тщательно, а кашлять и чихать следует в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить в закрытый мусорник", - сообщили в ЦОЗ.

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По данным ведомства, последовательный интервал для COVID-19 оценивается в 5-6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

Предполагается, что инфицированный вирусом SARS-CoV-2 человек может заразить от 2 до 2,5 человек - это больше по сравнению с гриппом. Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения.

Также отмечается, что дети являются важными факторами передачи вируса гриппа в обществе. Для вируса SARS-CoV-2 начальные данные показывают, что дети инфицируются реже, чем взрослые, и частота случаев в возрастной группе до 19 лет является низкой.

Предварительные данные, полученные в КНР, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

Известная на данное время информация свидетельствует о том, что смертность в результате COVID-19 является выше уровня смертности гриппа, особенно сезонного.

Несмотря на то, что в КНР осуществляют клинические испытания лекарственных средств и разрабатывают более 20 вакцин от COVID-19, еще нет лицензированных вакцин или терапевтических средств.

В то же время, существуют противовирусные препараты и вакцины для защиты от гриппа. Ежегодная вакцинация является доказанным эффективным средством предупреждения гриппа и его осложнений.

Вакцина против гриппа не эффективна против коронавируса SARS-CoV-2.

"Помните! Обычное мытье рук защищает не только от новой коронавирусной инфекции COVID-19, но и от других опасных заболеваний", - добавили в ЦОЗ.



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