35 гражданам разрешили пересечь линию разграничения после закрытия КПВВ, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"С сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Однако, учитывая исключительные обстоятельства, было принято 35 индивидуальных решений по пропуску граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в дальнейшем, на период действия ограничений, пропуск лиц через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов.