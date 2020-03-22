С понедельника в Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт - будут выполняться только спецрейсы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее решение сегодня, 22 марта, принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

Согласно сообщению, решение вступает в силу с момента обнародования, которое уже размещено на официальном сайте горсовета. Следовательно, на территории г. Суммы работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс" (кроме маршрутов №57А "Барановка – Центр", №64А "Добровольная – Центр" и №59А "Басы – Центр") прекращается с 00 час. 01 мин. 23 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах города.

Вместе с тем, коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, для ограничения пребывания в местах скопления лиц преклонного возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) с 23 марта отменяется перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.

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