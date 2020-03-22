МИД Украины осудил проведение "президентских выборов" в оккупированной Абхазии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации сбезопасностью в регионе Черного моря.

Организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является обычной практикой Российской Федерации в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.