Больше двух человек не собираться, - в Германии ужесточили карантинные меры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Основной пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством. Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.

Все гастрономические предприятия должны быть закрыты. Аналогичное касается услуг в области личной гигиены, в том числе парикмахерских и косметических студий.

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По-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе будут по-прежнему возможны.

Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. Нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.

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