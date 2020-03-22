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22.03.20 19:50

Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца

54 гражданина Украины 22 марта вылетели в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев, позже вечером запланирован еще один вылет.

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Об этом сообщила в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца, информирует Цензор.НЕТ.

"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она.

Более 200 украинцев возвращаются из Таллинна в Киев 22 марта, - посол Беца 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры

Напомним, по состоянию на 20 марта, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, почти 30 тыс. украинцев вернулись на Родину. Еще приблизительно такая же цифра наших сограждан ожидают возвращения.

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