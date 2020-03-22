Подготовка законопроектов для рассмотрения на внеочередном заседании Рады почти окончена, - Разумков

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах", - сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.
При этом Разумков не сообщил, когда внеочередное заседание Рады может состояться. Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав "политику из деятельности парламента".
Ранее, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что внеочередное заседание Верховной Рады может пройти в начале предстоящей недели.